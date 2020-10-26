Медики предупредили об опасности современных колбас

Не стоит надеяться на их качество.В современной колбасе в лучшем случае содержится 40% мяса, причём зачастую его качество оставляет желать лучшего – это субпродукты, перемолотые хрящи и так далее. Остальной вес колбасы – соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, красители и усилители вкуса.Об этом сообщает гастроэнтеролог Инна Мазько.Эксперт отметила, что нитриты, с помощью которых достигается розовая окраска колбасы, провоцируют онкологические заболевания при регулярном использовании. А фосфаты, которые добавляют для удержания влаги, нарушают обмен кальция, что может привести к остеопорозу или рахиту.Если же колбаса сделана из мяса, то она полезна для организма. Поэтому свой выбор лучше останавливать на кровяной колбасе, которая будет полезна при дефиците железа, а также на колбасе из птицы, которая из-за небольшого количества жиров не навредит сердечно-сосудистой системе.Но в любой случае, колбаса не должна ежедневно присутствовать в рационе.