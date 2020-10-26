Топ-5 продуктов, улучшающих работу мозга

Вкусно и полезно.С возрастом многих начинает беспокоить вопрос: как сохранить ясность мыслей и уберечь свой мозг от возрастных изменений.Эксперты советуют регулярно употреблять следующие продукты:Морская рыба. Она богата омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для поддержания функций головного мозга. Омега-3 кислоты снижают риск болезни Альцгеймера и инсульта. Они также помогают нам эффективно бороться с возрастными ухудшениями памяти.Орехи. Орехи являются отличным источником витамина Е. По словам ученых, он защищает когнитивные функции мозга, которые с возрастом имеют свойство ухудшаться.Черника. Как показали исследования, эти ягоды могут помочь защитить наш мозг от свободных радикалов. Они также эффективны для профилактики болезни Альцгеймера и других дегенеративных расстройств.Авокадо. Этот продукт снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также участвует в поддержании мозгового кровообращения.Темный шоколад.Натуральный темный шоколад содержит гораздо более высокий процент какао бобов, нежели тот шоколад, который продается в магазинах. Мы рекомендуем вам покупать шоколад с содержанием не менее 75% какао. Для максимально позитивного эффекта, лучше взять 100% высококачественный порошок какао и добавить его к молоку или кофе.