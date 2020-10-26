Назван «утренний» продукт, способствующий долголетию

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Полезные свойства куриных яиц.Все знают, что завтрак — самый важный прием пищи, который заряжает организм энергией и повышает работоспособность. И многие люди утром предпочитают есть яйца, ведь они обеспечивают нас белками и ценными аминокислотами. Также эксперты выяснили, что этот продукт является средством для долголетия.Специалисты отметили, что в составе яиц много питательных веществ и витаминов, в частности кальций, железо, калий, марганец, а также антиоксиданты, которые помогают организму бороться со многими заболеваниями.Яйца являются сытным блюдом, потому что содержат много белка и обеспечивают организму более «чистую энергию» для работы, чем рафинированные углеводы.Ученые развенчали миф о том, что употребление куриных яиц приводит к повышению «плохого» холестерина, если употреблять их в разумных количествах (2 яйца в день). При этом, эксперты отметили, что этот продукт, наоборот, предотвращает сердечные проблемы, регулируя деятельность мозга и нервной системы.