Онколог сообщил о связи рака и пандемии коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции привела к более активному применению компьютерной томографии, а это, в свою очередь, сказалось на выявляемости рака легких. Об этом рассказал Юрий Фокин, хирург-онколог, заслуженный врач России.Как отметил Фокин, из-за распространения коронавируса значительно повысилась популярность компьютерной томографии, что повлияло на скрининг рака легких. То есть, пандемия COVID-19 внезапно улучшила выявляемость злокачественных опухолей легких."Как врач-онколог я могу сказать, что коронавирус заставил нас провести масштабную скрининговую программу по обнаружению рака легких. И это довольно серьезный вопрос, который пока еще не поднимался как следует", — сказал Фокин, пояснив, что компьютерная томография легких позволяет обнаружить рак более результативно, чем традиционный рентген.Онколог добавил, что до начала пандемии попасть на компьютерную томографию было не так просто, как сегодня. "Попробуй до начала всей этой истории с коронавирусом обычный человек записаться на КТ. Это не так уж и просто было, если нет болезней легких. А сейчас всем делают КТ запросто, благодаря чему выявляются такие потенциально смертельные заболевания, как рак легких", — добавил онколог Юрий Фокин.