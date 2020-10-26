Диетолог Кораблева назвала полезную ежедневную норму творога

Полезный во многих отношениях творог вполне уместен в ежедневном рационе, однако следует знать норму данного продукта, констатирует российский врач-диетолог Ольга Кораблева.Диетолог пояснила, что творог является одним из самых полезных продуктов, способствующих сохранению стройной и подтянутой фигуры. Будучи богатым источником белка, этот продукт полезен для укрепления мышечной массы, а также эффективно поддерживает длительное чувство сытости, помогая избежать дополнительных и ненужных перекусов.Особую пользу творог приносит женскому организму. Его употребление обеспечивает важнейшими минералами – железом, кальцием, фосфором. Они не только поддерживают здоровье, но и благотворно сказываются на внешнем виде – способствуют росту волос и ногтей, улучшают состояние кожи. Помимо этого, творог помогает женщинам бороться с характерным для них возрастным ослаблением костей, склонностью к остеопорозу.Оптимальной ежедневной нормой этого продукта считается 100–200 граммов.