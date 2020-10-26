Может ли витамин D защитить от сахарного диабета 2 типа?

Ученые снова попытались доказать, что витамин D предотвращает сахарный диабет 2 типа. Оказалось, эффект есть, но результаты исследований все еще неоднозначны.Американская диабетическая ассоциация (ADA) опубликовала новое исследование эффектов витамина D (он же 25(OH)D или холекальциферол) на взрослых в состоянии предиабета. Высокая концентрация 25(OH)D показала хорошие результаты в снижении риска развития сахарного диабета 2 типа у взрослых предрасположенных к этому заболеванию.Что такое предиабет?Предиабет – это такое состояние, когда уровень сахара в крови натощак уже выше нормального, но еще не достиг показателей сахарного диабета. ADA таким уровнем считает диапазон глюкозы между 5,6 и 6,9 ммоль/л, а уровень гликированного гемоглобина между 5,7 и 6,4%. Такие люди имеют очень высокий риск развития диабета 2 типа.Сколько витамина D надо выпить, чтобы не заболеть?Ученые поставили два эксперимента. В каждом участникам с предиабетом предлагали ежедневную дозу витамина D по 4000 МЕ. Это намного выше рекомендуемой нормы. В профилактических целях здоровым людям каждый день советуют принимать от 400 до 800 МЕ в зависимости от возраста. Ни профилактическая, ни ударная доза холекальциферола сама по себе не может защитить от диабета. Ключ скрывался совсем не в ежедневном количестве витаминной добавки.Неудачная попытка замедлить развитие диабета витамином DПервая попытка обнаружить положительные эффекты витамина D в борьбе с диабетом оказалась провальной. В 2019 году ученые опубликовали результаты эксперимента. Для него отобрали почти две с половиной тысячи участников с высоким риском диабета 2 типа. Исходный уровень витамина D не учитывался.Испытуемые были случайным образом разделены на две группы, одна из которых принимала вместо витамина плацебо. Для чистоты эксперимента были исключены дополнительные витаминные добавки, лекарства для лечения диабета и снижения веса.Усредненная концентрация холекальциферола в плазме «витаминизированных» участников составила 54,3 нг/мл против 28,8 нг/мл в группе плацебо. Несмотря на эту разницу, результаты показали, что ежедневный прием витамина D практически не снижал риск заболеть диабетом. Болезнь развилась у 293 участников принимавших добавки и у 323 – из группы плацебо.Что изменилось во втором раунде эксперимента?При повторной попытке исследователи внимательнее отнеслись к тому, что среднегодовая концентрация витамина D может быть разной. Они сопоставили риск развития диабета у людей с очень низким и очень высоким уровнем 25(OH)D в плазме с теми, у кого этот показатель в рамках нормы. За норму была принята концентрация витамина от 50 до 74 нмоль/л. Половина участников все так же ежедневно принимала высокие дозы холекальциферола, другая половина – плацебо.Оказалось, если пить витамин D и поддерживать его среднегодовую концентрацию от 100 нмоль/л и выше, вероятность перехода предиабета в диабет значительно уменьшается. Но однозначно рекомендовать прием высоких доз 25(OH)D для профилактики диабета ученые пока не могут.Какие вопросы остались открытыми?Эксперты по-прежнему не убеждены в пользе витамина D для предотвращения диабета. Прием холекальциферола потенциально может снижать риск нарушения углеводного обмена, но это так и не удалось однозначно доказать. Авторы второго исследования признали, что часть участников забывала принимать добавки или принимала их выше оговоренной дозы, кто-то не отменил медикаменты для снижения веса и лечения диабета. По этим причинам результаты эксперимента нельзя считать чистыми.Исследование показало, что индекс массы тела участников влиял на эффективность приема витамина D. У пациентов с ИМТ ниже 30 кг/м? заболеваемость диабетом 2 типа на фоне лечения витамином D была на 29% ниже, чем у тех, кто получал плацебо. Однако участники с исходно высоким ИМТ не имели никакого преимущества. О том, что холекальциферол не работает на снижение диабетического риска у людей с ожирением говорят и некоторые работы других ученых.Так можно ли полагаться на витамин D как на защиту от диабета?Нет, по-прежнему не существует единой таблетки от диабета. Высокие дозы витамина D имеют противопоказания и могут вызвать побочные эффекты. Также нормальное содержание или даже дефицит витамина – не самые серьезные триггеры сахарного диабета 2 типа. Есть риск отвлечься на прием добавки и не заметить действительно важные сигналы о нарушении углеводного обмена. Например, лишний вес. Эффективной профилактикой сахарного диабета все еще остается здоровая диета, контроль уровня глюкозы, поддержание нормального веса и активный образ жизни.