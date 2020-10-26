Овощ, который действует как лекарство от повышенного холестерина

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Натуральным «лекарством» от повышенного сахара и холестерина может быть известный всем чеснок – современная наука подтвердила его целебные свойства.Ученые констатируют, что большая часть полезных свойств пряного овоща, который действует как лекарство от повышенного сахара и холестерина, обусловлена соединениями серы, образующимися при измельчении или жевании чеснока. Возможно, самый известный из них – аллицин: это соединение присутствует некоторое время в свежем чесноке после того, как он разрезается или раздавливается. Другие соединения овоща, влияющие на здоровье, – диаллилдисульфид и s-аллилцистеин.«Соединения серы из чеснока попадают в организм из пищеварительного тракта и путешествуют по всему телу, проявляя свои сильные биологические эффекты», - сообщили научные специалисты.Они рассказали о том, что чеснок может действовать как лекарство от холестерина: было установлено, что добавки с чесноком снижают общий холестерин или «плохой» холестерин ЛПНП на 10-15%.Благотворное влияние овоща на состояние крови также может улучшить показатели артериального давления, состояния сердечно-сосудистой системы.«Высокие дозы чеснока улучшают кровяное давление у людей с гипертонией. В некоторых случаях добавки чеснока могут быть такими же эффективными, как обычные лекарства», - сообщили эксперты.