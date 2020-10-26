Развенчаны популярные мифы о тяге к сладкому
Безудержное желание съесть то-то вкусное и сахарное привыкли «оправдывать» различными физиологическими и психологическими причинами, но так ли это? Диетолог Альбина Комиссарова решила поставить точку в вопросе «тяги к сладкому» и уже определить, чем она вызвана и как с ней бороться, о чем написала в Instagram.
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Чаще всего, если человек очень любит сладкое, это обосновывают 3 причинами:
недостаток хрома
гормональные нарушения: инсулинорезистентность, заболевания щитовидной железы и тд
психологическая зависимость.
Недостаток хрома
Хром — это элемент, который участвует во всех видах обмена и усиливает действие инсулина. Хром присутствует во многих продуктах питания, включая мясо, зерновые продукты, фрукты, овощи, орехи, специи, пивные дрожжи, пиво и вино.
В 2019 году обзор влияния хрома на уровень глюкозы/инсулина включал 8 мета-анализов и обзоры 58 клинических испытаний.
Хром несколько снижал уровень глюкозы в плазме крови натощак и уровень HbA1c у людей с диабетом. Однако клиническое значение этих результатов остается неясным. Это недостаточное обоснование для рекомендации добавок хрома для людей с диабетом 2 типа.
Главное: добавки хрома не снижают уровень глюкозы у здоровых людей. Также метаанализ 2019 года показал, что добавки хрома не оказывают существенного влияния на снижение массы тела. Что касается тяги к сладкому, то хром и вовсе никак на это не влияет.
Гормональные нарушения
Тут можно не расписывать, как про хром. Ни сахарный диабет, ни инсулинорезистентность, ни заболевания щитовидной железы никак не усиливают любовь или тягу к сладкому.
Зависимость
Научные данные на сегодня не подтверждают наличие «сахарной зависимости». Пока говорят только о кофеине.
Но нельзя отрицать, что стресс, тревога, расстройства пищевого поведения приводят к перееданию сладкого.
Но это скорее привычка, а не зависимость. Именно это и только это обосновывает чрезмерную тягу к сладкому.
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