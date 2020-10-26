5 удивительных диетических источников витамина С

Все мы слышали, что такие фрукты, как клубника, киви, цитрусовые и ягоды, содержат витамин С. Но знаете ли вы, что многие овощи также являются богатым источником этого питательного вещества?

Картофель. Вот это действительно сюрприз. Один печеный картофель обеспечит почти 50% дневной нормы этого питательного вещества.

Брокколи. Одна чашка нарезанной капусты брокколи даст нам больше всей суточной потребности витамина С. Обязательно добавьте этот овощ в свой рацион.

Канталупа. Одна чашка нарезанной кубиками дыни обеспечивает 60 миллиграммов витамина С. В реальности, это одна из самых питательных разновидностей дынь.

Болгарский перец. Чем ярче цвет, тем больше витамина С мы получим. Один зеленый перец содержит 100 миллиграммов витамина, красный перец - 150 мг, а желтый перец – целых 210 мг.

Ростки фасоли. Содержат около 79% суточной потребности в витамине С. Добавьте ростки фасоли в свой ежедневный рацион.
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