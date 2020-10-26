Как воспаленные десны могут вызывать другие болезни, в т.ч. тяжелое течение COVID-19

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Вопросим задались канадские после ряда исследований, установивших взаимосвязь между плохой гигиеной полости рта и рядом других заболеваний.Новое исследование демонстрирует, каким образом связаны болезни десен и болезни других органов. Они предполагают, что проблема заключается в чрезмерной реакции иммунной системы.Ранее в различных исследованиях ученые связывали воспалительные болезни десен (пародонтит, гингивит) с риском развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней, ревматоидного артрита и некоторых других. О причинах и механизмах этой связи можно было только догадываться. В новом исследовании авторы из Торонтского университета предложили один из возможных механизмов, стоящих за этим феноменом.Лейкоциты на второй скоростиУченые фокусировались на изучении активности нейтрофилов (нейтрофильных лейкоцитов). Эти клетки иммунной системы в большом количестве появляются при воспалении. В ответ на воспаление десен человеческий организм тоже вырабатывает нейтрофилы.Сначала ученые провели эксперименты на мышах, у которых были воспалены десны. Они установили, что это воспаление вызывает увеличение количества нейтрофилов не только в деснах. Эти иммунные клетки были обнаружены в большом количестве в крови и костном мозге.Лейкоциты, которые ученые обнаружили вне десен, были в активированном состоянии – они были готовы быстро реагировать на различные раздражители.«Можно сказать, что лейкоциты были на “второй скорости”, хотя они должны были быть на “первой скорости”», - привел образное сравнение соавтор исследования Майкл Глогауэр (Michael Glogauer). Он добавил, что такие нейтрофилы гораздо чаще вырабатывают цитокины (медиаторы воспаления), что может приводить к различным негативным последствиям.Чистка зубов должна снижать рискиУченые проверили свои находки в небольшом исследовании на людях. Добровольцы согласились не чистить зубы в течение трех недель, чтобы у них появились признаки воспаления десен.Через три недели у участников исследования ученые обнаружили повышенную активность нейтрофилов. Она исчезла через две недели после того, как люди снова начали чистить зубы.Авторы исследования предполагают, что описанный ими механизм – связующее звено между воспалением десен и многими другими болезнями. «Взведенные» нейтрофилы могут провоцировать в организме заболевания, которые на первый взгляд никак не связаны с зубами и деснами.COVID-19 и десныУченые предполагают, что их открытие может объяснить результаты недавнего исследования, в котором плохую гигиену полости рта связали с тяжелым течением COVID-19. Известно, что в особенно сложных случаях новой коронавирусной инфекции, развивается цитокиновый шторм – чрезмерная реакция иммунной системы на вирус. Возможно, ненормальная активность нейтрофилов при воспалении десен увеличивает риск этого осложнения.