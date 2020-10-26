Названы мифы о похудении, которые только вредят здоровью

Многие люди пытаются похудеть. Для этого они занимаются спортом, правильно питаются или пытаются найти более простые способы уменьшения своего тела. Но все ли советы так полезны?Есть продукты, сжигающие лишний жир конкретно с живота.Это абсолютно не так. Если жир уходит, то уходит со всего тела равномерно.Конкретные продукты могут увеличить метаболизм организма.Это тоже не правда, так как за метаболизм отвечают мышцы человека и их активное использование. Например, если объединить силовые тренировки, которые отличны в наращивании мышц, но плохи в сжигании жира, и кардио-тренировки, которые действуют наоборот, то получится отличный баланс.Если не готовить домашнюю пищу, нельзя похудеть.Приготовление еды позволит лишь тщательнее следить за содержанием калорий в употребляемой пище. Но если смотреть на уже готовые продукты и знать их качество и количество калорий в них, ничего не поменяется.Без силы воли невозможно похудеть.Если заставлять себя и резко начать ограничивать, ничего хорошего из этого не выйдет. Этим можно лишь испортить себе нервы. Конечно, сила воли важна, но не стоит себя ругать, если вы вдруг сорвались с диеты или пропустили одну тренировку. Наберитесь терпения. Ваши лишние килограммы образовались не за один день, соответственно, их нельзя прогнать за такой короткий срок.