Названы мифы о похудении, которые только вредят здоровью
Есть продукты, сжигающие лишний жир конкретно с живота.
Это абсолютно не так. Если жир уходит, то уходит со всего тела равномерно.
Конкретные продукты могут увеличить метаболизм организма.
Это тоже не правда, так как за метаболизм отвечают мышцы человека и их активное использование. Например, если объединить силовые тренировки, которые отличны в наращивании мышц, но плохи в сжигании жира, и кардио-тренировки, которые действуют наоборот, то получится отличный баланс.
Если не готовить домашнюю пищу, нельзя похудеть.
Приготовление еды позволит лишь тщательнее следить за содержанием калорий в употребляемой пище. Но если смотреть на уже готовые продукты и знать их качество и количество калорий в них, ничего не поменяется.
Без силы воли невозможно похудеть.
Если заставлять себя и резко начать ограничивать, ничего хорошего из этого не выйдет. Этим можно лишь испортить себе нервы. Конечно, сила воли важна, но не стоит себя ругать, если вы вдруг сорвались с диеты или пропустили одну тренировку. Наберитесь терпения. Ваши лишние килограммы образовались не за один день, соответственно, их нельзя прогнать за такой короткий срок.
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