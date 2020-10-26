Определить эффективность химиотерапии при раке яичников можно с помощью светодиодов
Теперь ученый и предприниматель из Университета Пердью разрабатывает простой светодиод, чтобы определить, подойдут ли определенные варианты химиотерапии для конкретных пациентов.
«Мы используем технику, очень похожую на доплеровский радар», - рассказывает Дэвид Нолти, заслуженный профессор физики и астрономии. «Мы берем светодиод и просвечиваем им биопсии. Затем мы применяем химиотерапию к биопсии и анализируем, как свет рассеивается от тканей».
Нолте отмечает, что динамика светорассеяния дает ученым и врачам подробную информацию о вероятности того, что химиотерапевтический препарат будет эффективен для пациента. Для получения результатов требуется всего 24 часа.
«Мы ищем признаки апоптоза, гибели клеток», - рассказывает Нолти. «Это указывает на эффективность химиотерапии. Для некоторых видов рака доступно много вариантов лечения, поэтому врачи могут проверить все и выбрать самые эффективные».
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://neboley.com.ua - Добавил valyuha в категорию Онкология
Добавить комментарий