Определить эффективность химиотерапии при раке яичников можно с помощью светодиодов

По оценкам ученых, почти 60% всех онкологических больных не реагируют на химиотерапию. Еще хуже – многие из этих пациентов испытывают токсические, а иногда и смертельные побочные эффекты.Теперь ученый и предприниматель из Университета Пердью разрабатывает простой светодиод, чтобы определить, подойдут ли определенные варианты химиотерапии для конкретных пациентов.«Мы используем технику, очень похожую на доплеровский радар», - рассказывает Дэвид Нолти, заслуженный профессор физики и астрономии. «Мы берем светодиод и просвечиваем им биопсии. Затем мы применяем химиотерапию к биопсии и анализируем, как свет рассеивается от тканей».Нолте отмечает, что динамика светорассеяния дает ученым и врачам подробную информацию о вероятности того, что химиотерапевтический препарат будет эффективен для пациента. Для получения результатов требуется всего 24 часа.«Мы ищем признаки апоптоза, гибели клеток», - рассказывает Нолти. «Это указывает на эффективность химиотерапии. Для некоторых видов рака доступно много вариантов лечения, поэтому врачи могут проверить все и выбрать самые эффективные».