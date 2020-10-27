Ежедневный прием рыбьего жира снижает риск смерти
Как уточняется в исследовании, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации, ученые из Гарвардского университета TH Chan школы общественного здравоохранения и Brigham и женской больницы провели мета-анализ 13 рандомизированных исследований с участием более 120 000 взрослых.
Исследования были разработаны для анализа сердечно-сосудистых эффектов ежедневных доз добавок омега-3 рыбьего жира, в частности, на риск сердечного приступа, ишемической болезни сердца (ИБС), смерти от ИБС, ССЗ, смерти от ССЗ, серьезных сосудистых событий и инсульта.
«Этот метаанализ предоставляет самые последние данные о влиянии добавок омега-3 на [риск] множественных исходов ССЗ», — сказал Ян Ху, первый автор исследования, добавив, что они обнаружили значительные защитные эффекты от ежедневный прием добавок омега-3 против большинства событий, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По словам исследователей, учитывая, что миллионы людей во всем мире ежегодно испытывают серьезные сердечно-сосудистые заболевания, даже небольшое снижение их риска может помочь предотвратить сотни тысяч сердечных приступов и смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты показали, что люди, которые ежедневно принимали добавки с рыбьим жиром, снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний, за исключением инсульта.
Помимо проблем, связанных с сердцем, добавки с рыбьим жиром связаны со следующими преимуществами для здоровья:
Оптимальное здоровье глаз
Уменьшение воспаления
Здоровая кожа и волосы
Уменьшение жира в печени
Управление симптомами, связанными с депрессией
Управление гиперактивностью у детей
Лечение симптомов астмы
Здоровое развитие костей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://neboley.com.ua - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий