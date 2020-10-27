Ежедневный прием рыбьего жира снижает риск смерти

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Согласно новому исследованию, ежедневный прием добавок рыбьего жира может помочь снизить риск сердечного приступа, а также риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).Как уточняется в исследовании, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации, ученые из Гарвардского университета TH Chan школы общественного здравоохранения и Brigham и женской больницы провели мета-анализ 13 рандомизированных исследований с участием более 120 000 взрослых.Исследования были разработаны для анализа сердечно-сосудистых эффектов ежедневных доз добавок омега-3 рыбьего жира, в частности, на риск сердечного приступа, ишемической болезни сердца (ИБС), смерти от ИБС, ССЗ, смерти от ССЗ, серьезных сосудистых событий и инсульта.«Этот метаанализ предоставляет самые последние данные о влиянии добавок омега-3 на [риск] множественных исходов ССЗ», — сказал Ян Ху, первый автор исследования, добавив, что они обнаружили значительные защитные эффекты от ежедневный прием добавок омега-3 против большинства событий, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.По словам исследователей, учитывая, что миллионы людей во всем мире ежегодно испытывают серьезные сердечно-сосудистые заболевания, даже небольшое снижение их риска может помочь предотвратить сотни тысяч сердечных приступов и смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.Результаты показали, что люди, которые ежедневно принимали добавки с рыбьим жиром, снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний, за исключением инсульта.Помимо проблем, связанных с сердцем, добавки с рыбьим жиром связаны со следующими преимуществами для здоровья:Оптимальное здоровье глазУменьшение воспаленияЗдоровая кожа и волосыУменьшение жира в печениУправление симптомами, связанными с депрессиейУправление гиперактивностью у детейЛечение симптомов астмыЗдоровое развитие костей.