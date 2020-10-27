Эксперты рассказали, почему у некоторых нет симптомов COVID-19

Известно, что некоторые люди, несмотря на наличие коронавирсной инфекции, могут не демонстрировать наличие симптомов. Ученые установили, в чем причина. По их словам, бессимптомное носительство коронавируса может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции. Речь идет о состоянии организма, при котором иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не пытается отторгнуть его. Тело не борется с болезнью, не запускаются воспалительные и защитные процессы, что объясняет отсутствие у заболевшего симптомов.Комментирует и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин: "Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию".Колледж пульмонологии и реанимации Китайской больницы общего профиля в Пекине ранее описал три случая толерантности к коронавирусу. У пациентов не было симптомов, однако вирус присутствовал в их телах на протяжении длительного времени. Данный феномен также известен в отношении туберкулеза и холеры - у многих носителей нет видимых симптомов.