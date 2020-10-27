Пять идеальных продуктов для здоровья сердца
В этом поможет правильное питание. Включив в рацион много мучного, сладкого, вряд ли у вас это получится.
Ведь быстрые углеводы приводят к выработке «вредного» холестерина, негативно сказываясь на сердце и сосудах. К неполезным для сердца можно отнести трансжиры, фастфуд, заменители масла, маргарин, чипсы, пончики и прочие.
А вот продукты, богатые витаминами А, С, Е и В, минералами и клетчаткой, позитивно отразятся на деятельности главной мышцы организма. Какие именно это продукты, рассказываем в нашем материале.
Оливковое масло
Не все масла одинаково вредны для сердца. Нерафинированное оливковое обладает массой полезных свойств. Ведь в его составе имеются природные антиоксиданты — жирорастворимые витамины А и Е, которые защищают сердце от свободных радикалов.
Потреблять оливковое масло лучше в сыром виде, то есть не использовать для жарки. Ярко выраженный вкус позволит продукту стать идеальной добавкой к салатам и другим блюдам.
Жирная рыба
Рыба в противовес жирной выпечке и вредному сладкому как раз нужна жирненькой. Лучшим примером и источником незаменимых омега-3 жирных кислот являются сёмга и форель. Потреблять продукт лучше 2-3 раза в неделю. Это, согласно исследованиям, позволяет снизить риск развития инфаркта. Сардины и сельдь точно принесут больше пользы, чем перекус чипсами или булкой.
Орехи
В большинстве орехов содержатся жирные кислоты, нужные грамотному функционированию сердца. Больше всего пользы в грецких, кедровых орехах, миндале, арахисе. К последнему применимо только, если вы едите сырой орех, а не обжаренный или переработанное вязкое арахисовое масло или пасту. Немаловажно и то, что продукт этот крайне сытный. Лучший перекус в течение трудного рабочего дня сложно придумать.
Фрукты и ягоды
Лучшими ягодами для сердца считаются вишня и черешня. В них много пектина, выводящего из организма излишнее количество холестерина, а также глюкозы, нужной для питания сердечной мышцы. Важным элементом в продуктах является кумарин, препятствующий образованию тромбов.
Курага — ещё один продукт для здоровья сердечной мышцы. Сухофрукты содержат калий и природные антиоксиданты, способные защитить важный орган и сосуды от свободных радикалов. Защита от повторного инфаркта при регулярном поедании сушеных абрикосов только возрастет. Не меньше пользы принесут яблоки, богатые глюкозой, витаминами группы В и С, а также клюква и черника.
Фасоль
Низкокалорийный и богатый клетчаткой продукт отлично насытит сердце важными элементами. Калий, ненасыщенные жирные кислоты — вот чем славится фасоль. Также полезна для сердца соя, но только не в виде соевого соуса (в нем много соли).
Правильное питание — это огромная польза для вашего сердца. Поэтому не стоит злоупотреблять вредностями, а лучше питаться полезными продуктами.
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