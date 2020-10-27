Повреждение правого желудочка сердца повышает вероятность смерти от COVID-19

Исследователи из Weill Cornell Medicine и New York-Presbyterian сообщают, что пациенты госпитализированные с COVID-19 с признаками повреждения правой части сердца могут иметь повышенный риск смерти. Полученные данные предполагают, что врачи должны рассмотреть возможность поиска такого повреждения с помощью эхокардиограммы.В исследовании участвовали 510 пациентов. Ученые обнаружили, что признаки повреждения правого желудочка сердца на эхокардиограмме являются еще одним сильным и независимым предиктором тяжелого течения болезни. Пациенты с признаками нарушения насосной способности правого желудочка в среднем в два с половиной раза чаще умирают от COVID-19 во время госпитализации.Согласно анализу исследователей, ни один другой стандартный маркер тяжелого риска COVID-19 не предсказывал смертность так сильно, как дисфункция правого желудочка.