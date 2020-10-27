Повреждение правого желудочка сердца повышает вероятность смерти от COVID-19
В исследовании участвовали 510 пациентов. Ученые обнаружили, что признаки повреждения правого желудочка сердца на эхокардиограмме являются еще одним сильным и независимым предиктором тяжелого течения болезни. Пациенты с признаками нарушения насосной способности правого желудочка в среднем в два с половиной раза чаще умирают от COVID-19 во время госпитализации.
Согласно анализу исследователей, ни один другой стандартный маркер тяжелого риска COVID-19 не предсказывал смертность так сильно, как дисфункция правого желудочка.
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