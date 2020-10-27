Медики рассказали, как лечить воспаленные гланды

Воспаленные гланды — это симптом, при котором пациент чувствует дискомфорт в горле, боль, першение. Данный воспалительный процесс поражает ткани органов ротовой полости, особенно миндалины. Дополнительно пациент может ощущать чувство слабости и повышение температуры, появляется осиплость голоса.Миндалины (гланды) играют роль защитного редута, они не позволяют бактериям и микробам проникать внутрь организма. Но иногда эти органы сами могут стать распространителями инфекции. Для облегчения состояния больного надо точно знать, что делать, если гланды воспалились. В первую очередь стоит посетить врача, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение. Но некоторые процедуры можно делать и дома.Причины заболевания:бактериальные инфекции, вызванные стрептококком, хламидией, микоплазмой, дифтерийной палочкой, пневмококком, менингококком, стафилококком, гемофильной палочкой, грибами р. Сandida, спирохетой полости рта;инфекциями вирусной природы, например, при гриппе, ветряной оспе, ОРВИ, ВИЧ-инфекции;переохлаждение;общение с людьми, которых уже поразила инфекция;некачественная пища с низким содержанием белка;ослабление иммунитета;вредные условия работы, например, загазованность или задымленность;вредные привычки, в частности, потребление сигарет в большом количестве.Лечение:Обычно при воспалении гланд назначают:Полоскания. Самый простой раствор: взять по чайной ложке соды и соли. Размешать их в стакане теплой воды и добавить 10 капель йода. Можно купить в аптеке настойку прополиса или календулы и добавить несколько капель в теплую воду. В первые 2 дня интервал между полосканиями должен составлять не более получаса, в последующие дни процедуру повторять 5 раз в сутки.Ингаляции. Здесь помогут эфирные масла хвойных деревьев. Добавьте их в кипяток из расчета 2?3 капли на 1 л воды, дышать целебными парами надо 20 минут. Детям эфирные масла лучше заменить отварами зверобоя, календулы, мяты, а процедуру сократить до 5?7 минут. Подойдет и простая сода: 1 ч. л. нужно растворить в литре горячей воды и подышать парами 10?15 минут.Прогревания. Сделать из ткани мешочки и наполнить их подогретой солью, прикладывать к больному месту и держать до остывания. Это средство отлично заменяет горчичники. Можно попарить ноги в растворе сухой горчицы. После таких процедур надо укутать горло. Подойдут теплый шарф или шерстяной платок, а на ноги нужно надеть носки.