Как увеличить уровень железа в организме: ответ врача

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На уровень железа влияет множество факторовНедостаток витаминов и полезных веществ негативно влияет на работу всего организма. Например, дефицит железа приводит к депрессии, проблемам с кишечником, ломкости волос и ногтей и т.д. Врач-диетолог Наталия Самойленко на своей странице в Instagram рассказала, какие продукты помогут его увеличить.Как увеличить уровень железа в организме: ответ врачаСпециалист отметила, что недостаток железа в организме приводит к ряду проблем со здоровьем. В таких случаях, стоит пересмотреть свой рацион и добавить в него продукты, богатые этим веществом. Сюда входит красное мясо, говяжья печень, чечевица, устрицы, орехи, чернослив и многие другие.Но, чтобы железо лучше усваивалось организмом, его не стоит употреблять вместе с кофе, черным и зеленым чаем, шоколадом, злаковыми, потому что они будут блокировать процесс. Вместо этих продуктов, обогатите организм витамином С, который содержат цитрусовые, брокколи, зелень, а также бета-каротином, который можно найти в моркови, шпинате, перце и других. Эта группа продуктов помогает организму лучше всасывать железо.