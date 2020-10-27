Как избежать инсульта? Простые меры, которые действительно работают

По мере возраста подверженность человека инсульту усиливается, но существуют простые меры, которые действительно помогают избежать опасной для жизни патологии мозга.Контроль давления. Специалисты Гарвардской медицинской школы предупреждают: взрослые люди, не имеющие привычки проверять своей артериальное давление, имеют в четыре раза более высокий риск пострадать от инсульта.Ученые дают простые рекомендации, которые действительно работают, если необходимо нормализовать АД:периодически отслеживать его показатели с помощью тонометра;ежедневно выполнять упражнения, способствующие учащению пульса, – это помогает снизить артериальное давление в долгосрочной перспективе;уменьшить количество соли и насыщенных жиров в рационе;ежедневно употреблять фрукты и овощи.Поддержание здорового веса. Нужно стремиться к индексу массы тела (ИМТ) 25 или меньше, поскольку ожирение серьезно увеличивает вероятность инсульта. Самым простым способом поддерживать здоровый вес является ежедневное потребление пищи в пределах от 1500 до 2000 килокалорий (не более!) в совокупности с умеренной физической активностью не менее 30 минут, констатируют специалисты.Меньше пить. По словам гарвардских специалистов, злоупотребление алкоголем является одним из серьезных провоцирующих факторов инсульта. Ежедневная выпивка допустима только на уровне одного бокала красного вина объемом не более 150 мл.Не курить. Еще одна мера, предложенная Гарвардской медицинской школой, – отказ от сигарет, поскольку их курение «ускоряет образование кровяных сгустков».«Прекращение курения является одним из самых сильных изменений в образе жизни, которое поможет вам значительно снизить риск инсульта», - резюмировали врачи