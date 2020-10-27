Можно ли похудеть, если есть больше

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Защитники так называемой обратной диеты настаивают, что человек может потерять лишний вес, если увеличит калорийность. Этот метод предупреждает вечный набор веса после его потери в ходе обычной диеты.Обратная диета звучит слишком хорошо, чтобы поверить в её эффект. Но сторонники этого метода питания утверждают, что можно похудеть, если увеличить количество потребляемых калорий. Неудивительно, что обратная диета набирает популярность в социальных сетях, и её сторонниками становятся большое количество привлекательных молодых женщин. Они выкладывают соблазнительные фотографии, демонстрирующие, что действительно можно обрести завидную фигуру, если есть больше. Но на чем же основывается данный принцип?Увы, вначале все-таки нужно похудеть за счёт сокращения калорийности и большего времени тренировок. Но когда человек достигает желанной цели, он может очень плавно увеличивать суточную калорийность на 50-100 еженедельно, что составляет эквивалент кусочка хлеба или одного яйца. Это происходит в течение трех месяцев. По мнению сторонников обратной диеты, данная методика позволяет решать основную проблему всех диет - как только человек бросает ограничения, потерянный вес немедленно возвращается обратно.Вот для того, чтобы этого не допустить, нужно увеличивать калорийность постепенно, приучая организм быстрее сжигать лишний жир. Тем самым процесс похудения продолжается. Защитники обратной диеты настаивают, что человек может в итоге сможет повысить суточный рацион на целое дополнительное блюдо по калорийности, когда закончится этот режим. Он просто позволяет организму постепенно вырабатывать больший объём гормонов насыщения, одновременно выстраивая дополнительную мышечную массу, для чего и используется больше калорий. Само тело при этом лишним жиром не запасается.