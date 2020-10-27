Послеродовая депрессия может длиться годами
Результаты показывают, что продление скрининга на симптомы послеродовой депрессии в течение как минимум двух лет после родов может быть полезным.
«Наше исследование показывает, что шести месяцев может быть недостаточно, чтобы определить симптомы депрессии», - рассказывает доктор Дайан Путник, главный автор и научный сотрудник Эпидемиологического отделения NICHD. «Эти долгосрочные данные являются ключом к улучшению нашего понимания психического здоровья мамы, которое, как мы знаем, имеет решающее значение для благополучия и развития ребенка».
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