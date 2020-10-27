Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют делать зарядку, чтобы противостоять коронавирусу

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Физическая активность приобретает особую важность в сложный эпидемиологический период, так как позволяет организму лучше бороться с инфекциями. О том, как важно делать зарядку во время пандемии COVID-19.Эксперты Роспотребнадзора напомнили, что поддержание физической формы во многом определяет самочувствие и физическую форму человека. Особенно важно держать себя в форме во время сезонных вспышек острых респираторных вирусных инфекций. Сегодня, когда в мире бушует новый коронавирус, пренебрегать зарядкой становится просто опасно для жизни и здоровья — отмечают специалисты ведомства."Утреннюю гимнастику нужно делать всем людям, вне зависимости от сферы деятельности. Для тех, кто только недавно осознал важность зарядки, рекомендуется начинать с пяти минут в день. Можно постепенно повышать продолжительность занятий — например, до двадцати минут в день. Важно проводить занятия ежедневно, если вы хотите, чтобы эффект от них закрепился", — говорят в Роспотребнадзоре, добавляя, что заниматься утренней гимнастикой следует в хорошо проветренном помещении, а комплекс упражнений должен быть представлен всеми основными видами активности."Разминка, упражнения на растяжку и ходьба — вот основные упражнения, которые нужны всем. В программу тренировок нужно включать наклоны и повороты, вращательные движения, круговые движения туловища, махи ногами, приседания, бег на месте, и так далее", — отметили эксперты.