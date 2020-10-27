Названы самые полезные для мозга деликатесы

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Чтобы избавиться от этих проблем, медики рекомендуют изменить рацион, добавив в него некоторые продукты.Морская рыба, содержащая жирные кислоты – это самый полезный для работы мозга продукт.Омега-3 предотвращает развитие инсульта и болезни Альцгеймера. Работу мозга способны улучшить авокадо и горький шоколад. Они поддерживают кровообращение, снижают риск развития заболеваний сердца и сосудов.На работу мозга благотворно влияет и черника. Она защищает от свободных радикалов. В ходе одного из недавних исследований ученые доказали, что черника предотвращает развитие дегенеративных расстройств, среди которых и болезнь Альцгеймера.Среди других самых полезных для мозга продуктов специалисты выделяют орехи.