Названы самые полезные для мозга деликатесы
Морская рыба, содержащая жирные кислоты – это самый полезный для работы мозга продукт.
Омега-3 предотвращает развитие инсульта и болезни Альцгеймера. Работу мозга способны улучшить авокадо и горький шоколад. Они поддерживают кровообращение, снижают риск развития заболеваний сердца и сосудов.
На работу мозга благотворно влияет и черника. Она защищает от свободных радикалов. В ходе одного из недавних исследований ученые доказали, что черника предотвращает развитие дегенеративных расстройств, среди которых и болезнь Альцгеймера.
Среди других самых полезных для мозга продуктов специалисты выделяют орехи.
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