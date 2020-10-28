Медики назвали главную причину всех хронических болезней
Если вы страдаете лишним весом и другими проблемами со здоровьем, вам обязательно нужно прочесть эту статью. Таких советов вам не дадут в больнице, поскольку большинство врачей лечат только симптомы заболевания, а не ищут истинную причину его развития.
Найти реальную причину болезни обычно не удается по причине разделения врачебной практики на несколько специализаций. То есть возникает следующая ситуация: если человек страдает мигренями, его направляют к невропатологу, при болях в суставах – к ревматологу, с инфекцией мочевыводящей системы – к нефрологу, с кожной сыпью – к дерматологу. Мы привыкли к такой тактике лечения, а узкоспециализированные врачи не могут оценить полную картину болезни, причем рекомендации одного специалиста могут противоречить рекомендациям другого.Возможно, эта фраза прозвучит странно, но причину любых хронических болезней нужно искать в пищеварительном тракте.
Как работа ЖКТ влияет на весь организм
Именно в ЖКТ находится так называемый перекресток всех недугов. Причем не имеет никакого значения, присутствуют или отсутствуют у вас симптомы нарушенного пищеварения. Если проблемы с работой ЖКТ существуют, то другие системы и органы не могут быть здоровыми и напротив, если вы страдаете хроническими заболеваниями, в первую очередь обратите внимание на состояние пищеварительного тракта.
Перекресток симптомов и вероятность развития заболеваний ЖКТ
Хроническая усталость возникает из-за синдрома раздраженного кишечника (СРК) либо синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) в тонком кишечнике;
Если вечером или ночью у вас произвольно дергаются ноги – это свидетельствует о наличии СРК, СИБР, повышенной чувствительности организма к глютену (ЧГ) либо целиакии;
Фибромиалгия возникает по причине СИБР или СРК;
Появление на коже розовых угрей провоцирует СИБР, СРК или наличие в организме бактерии хеликобактер пилори;
Развитию пиодермии гангренозной и узловатой эритемы способствует болезнь воспаленного кишечника (БВК);
Алопеция, дерматит и витилиго вызывает повышенная чувствительность к глютену.
Ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны.
Перекресток болезней ЖКТ и симптомов либо заболеваний
ЧГ либо целиакия провоцируют развитие следующих недугов:
Анемии железно-дефицитной;
Снижение репродуктивной функции у женщин;
Уменьшение веса плода;
Разборчивость в питании у детей;
Инфекции мочеполовой системы;
Остеопороза;
Нарушение в работе щитовидной железы;
Неврологических заболеваний;
Кожных заболеваний;
Синдрома беспокойных ног;
Лимфомы;
Снижение веса при нормальном аппетите;
Аутоиммунных заболеваний (болезнь Аддимона, тиреоидит, алопецию, склеродерму, артрит, витилиго, диабет первого типа, гепатит аутоиммунный, цирроз и прочие).
Гастроэзофагальный рефлюкс (ГЭРБ), то есть заброс содержимого желудка в просвет пищевода возникает по причине:
Бронхиальной астмы;
Хронического кашля и охриплости горла;
Скопления слизи на задней стенке глотки;
Нарушения сна.
Воспаление кишечника провоцируют:
Проблемы с суставами, артриты;
Кожные заболевания (пиодермия, эритема);
Глазные заболевания (ириты, увеиты);
Язвы в ротовой полости (стоматит);
Синдром беспокойных ног.
Раздражение кишечника (СРК) провоцирует:
Урологические проблемы, хроническая боль в области таза;
Цистит;
Фибромиалгия;
Хроническая усталость;
Нарушение сна;
Розовые угри;
Мигрень;
Синдром беспокойных ног.
Низкая кислотность желудка возникает при:
Кандидозе;
Паразитарной инфекции;
Наличии в организме бактерии хеликобактер пилори;
Вздутии живота;
Повышенном газообразовании;
Скрытой либо явной пищевой аллергии;
Запоре либо диареи;
Анемии;
Наличии в стуле остатков не переваренной пищи;
Зуде возле анального отверстия.
Учитывая все вышеперечисленные симптомы, вы наверняка заметили, насколько взаимосвязано состояние желудочно-кишечного тракта с состоянием кожи. На самом деле кожа является лучшим индикатором состояния ЖКТ. Если у вас есть кожные проблемы, то в первую очередь нужно обратить внимание на работу пищеварительной системы.
Также важно знать о взаимосвязи кишечника с головным мозгом. Наверняка вы не раз говорили фразу «нутром чую» или «внутри все опустилось, когда я увидел счет по кредитной карте после праздников». Другими словами, когда человек попадает в стрессовую ситуацию, первым делом на происходящее реагирует кишечник. Как только вам удастся восстановить полноценную работу ЖКТ, то все неприятные симптомы и хронические болезни исчезнут. Заботьтесь о своем здоровье и питайтесь правильно!
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