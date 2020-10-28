Медики назвали главную причину всех хронических болезней

Важно следить за здоровьем ЖКТ.Если вы страдаете лишним весом и другими проблемами со здоровьем, вам обязательно нужно прочесть эту статью. Таких советов вам не дадут в больнице, поскольку большинство врачей лечат только симптомы заболевания, а не ищут истинную причину его развития.Найти реальную причину болезни обычно не удается по причине разделения врачебной практики на несколько специализаций. То есть возникает следующая ситуация: если человек страдает мигренями, его направляют к невропатологу, при болях в суставах – к ревматологу, с инфекцией мочевыводящей системы – к нефрологу, с кожной сыпью – к дерматологу. Мы привыкли к такой тактике лечения, а узкоспециализированные врачи не могут оценить полную картину болезни, причем рекомендации одного специалиста могут противоречить рекомендациям другого.Возможно, эта фраза прозвучит странно, но причину любых хронических болезней нужно искать в пищеварительном тракте.Как работа ЖКТ влияет на весь организмИменно в ЖКТ находится так называемый перекресток всех недугов. Причем не имеет никакого значения, присутствуют или отсутствуют у вас симптомы нарушенного пищеварения. Если проблемы с работой ЖКТ существуют, то другие системы и органы не могут быть здоровыми и напротив, если вы страдаете хроническими заболеваниями, в первую очередь обратите внимание на состояние пищеварительного тракта.Перекресток симптомов и вероятность развития заболеваний ЖКТХроническая усталость возникает из-за синдрома раздраженного кишечника (СРК) либо синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) в тонком кишечнике;Если вечером или ночью у вас произвольно дергаются ноги – это свидетельствует о наличии СРК, СИБР, повышенной чувствительности организма к глютену (ЧГ) либо целиакии;Фибромиалгия возникает по причине СИБР или СРК;Появление на коже розовых угрей провоцирует СИБР, СРК или наличие в организме бактерии хеликобактер пилори;Развитию пиодермии гангренозной и узловатой эритемы способствует болезнь воспаленного кишечника (БВК);Алопеция, дерматит и витилиго вызывает повышенная чувствительность к глютену.Ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны.Перекресток болезней ЖКТ и симптомов либо заболеванийЧГ либо целиакия провоцируют развитие следующих недугов:Анемии железно-дефицитной;Снижение репродуктивной функции у женщин;Уменьшение веса плода;Разборчивость в питании у детей;Инфекции мочеполовой системы;Остеопороза;Нарушение в работе щитовидной железы;Неврологических заболеваний;Кожных заболеваний;Синдрома беспокойных ног;Лимфомы;Снижение веса при нормальном аппетите;Аутоиммунных заболеваний (болезнь Аддимона, тиреоидит, алопецию, склеродерму, артрит, витилиго, диабет первого типа, гепатит аутоиммунный, цирроз и прочие).Гастроэзофагальный рефлюкс (ГЭРБ), то есть заброс содержимого желудка в просвет пищевода возникает по причине:Бронхиальной астмы;Хронического кашля и охриплости горла;Скопления слизи на задней стенке глотки;Нарушения сна.Воспаление кишечника провоцируют:Проблемы с суставами, артриты;Кожные заболевания (пиодермия, эритема);Глазные заболевания (ириты, увеиты);Язвы в ротовой полости (стоматит);Синдром беспокойных ног.Раздражение кишечника (СРК) провоцирует:Урологические проблемы, хроническая боль в области таза;Цистит;Фибромиалгия;Хроническая усталость;Нарушение сна;Розовые угри;Мигрень;Синдром беспокойных ног.Низкая кислотность желудка возникает при:Кандидозе;Паразитарной инфекции;Наличии в организме бактерии хеликобактер пилори;Вздутии живота;Повышенном газообразовании;Скрытой либо явной пищевой аллергии;Запоре либо диареи;Анемии;Наличии в стуле остатков не переваренной пищи;Зуде возле анального отверстия.Учитывая все вышеперечисленные симптомы, вы наверняка заметили, насколько взаимосвязано состояние желудочно-кишечного тракта с состоянием кожи. На самом деле кожа является лучшим индикатором состояния ЖКТ. Если у вас есть кожные проблемы, то в первую очередь нужно обратить внимание на работу пищеварительной системы.Также важно знать о взаимосвязи кишечника с головным мозгом. Наверняка вы не раз говорили фразу «нутром чую» или «внутри все опустилось, когда я увидел счет по кредитной карте после праздников». Другими словами, когда человек попадает в стрессовую ситуацию, первым делом на происходящее реагирует кишечник. Как только вам удастся восстановить полноценную работу ЖКТ, то все неприятные симптомы и хронические болезни исчезнут. Заботьтесь о своем здоровье и питайтесь правильно!