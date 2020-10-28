Названы популярные методы борьбы с целлюлитом, которые не работают

Необходим комплексный подход.Известный диетолог и эксперт по питанию Катя Медушкина назвала самые неэффективные и ошибочные способы борьбы с целлюлитом.Целлюлит – проблема, которая беспокоит женщин всех возрастов. Многим кажется, что с помощью диет или голодания проблема решится, но это не так.По ее словам, от голодания и диет проблема целлюлита только усугубляется.«Если бы вопрос был только в лишнем весе, то худенькие девочки никогда бы о нем не узнали. А ведь даже у них целлюлит может быть на ногах и ягодицах, животе, руках и даже на спине», – рассказала диетолог.Почему диеты не работаютЦеллюлит – это нарушение циркуляции межклеточной жидкости. Клетки питаются благодаря крови, которая приносит им полезные вещества. А лимфа призвана клетку очищать, унося продукты жизнедеятельности.Поэтому неправильное и несвоевременное питание, диеты или, того хуже, голодание приводит к тому, что клетка на фоне голода начинает «копить» еще больше жира.«На удивление многие девушки уверены, что от целлюлита спасет антицеллюлитный крем. К сожалению, это не работает. Так как целлюлит не является косметической проблемой, то и устранить ее кремом мы никак не можем. Крем не проникнет в жир и не растворит его, увы», – подчеркнула Медушкина.Также с возрастом кожа теряет эластичность. В организме происходят гормональные изменения, растет вес, и целлюлит становится все заметней. И поэтому многие считают, что это в целом возрастная проблема.Эксперт по питанию отметила, что его можно увидеть и в 16 лет, а при отсутствии нагрузок и сбалансированного питания уже к 20 будет достаточно печальная картина.«Так что, дело совсем не в том, сколько вам лет. И в этом хорошая новость – в любом возрасте с целлюлитом можно справиться!», – добавила диетолог.