Определенный вид кишечных бактерий помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Рацион с высоким содержанием продуктов животного происхождения долгое время считался фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку такие диеты являются основным источником ТМА – триметиламина, который превращается печенью в другое соединение, ТМАО, способствующее накоплению жировых бляшек в артериях.
Бактерии, принадлежащие к роду Bilophila, судя по данным, при метаболизме через путь деметилирования избегают образования ТМАО. Кроме того, по словам исследователей, диеты с включением продуктов животного происхождения помогают увеличить количество Bilophila в кишечнике.
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