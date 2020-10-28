Определенный вид кишечных бактерий помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследователи из Орегонского университета обнаружили, что у одного типа кишечных бактерий, иногда связанного с воспалениями, абсцессами, заболеваниями кишечника и раком, есть обратная позитивная сторона. Похоже, они помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Полученные данные свидетельствуют о возможности пробиотического лечения атеросклероза, инсультов и сердечных приступов.Рацион с высоким содержанием продуктов животного происхождения долгое время считался фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку такие диеты являются основным источником ТМА – триметиламина, который превращается печенью в другое соединение, ТМАО, способствующее накоплению жировых бляшек в артериях.Бактерии, принадлежащие к роду Bilophila, судя по данным, при метаболизме через путь деметилирования избегают образования ТМАО. Кроме того, по словам исследователей, диеты с включением продуктов животного происхождения помогают увеличить количество Bilophila в кишечнике.