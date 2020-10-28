Названы факты о пользе меда в борьбе с бактериями

Мед — ценный натуральный продукт, который используется не только в кулинарии, но и в народной медицине. Мед можно использовать для терапии целого ряда болезней — от бактериальных поражений до онкологических заболеваний.Кроме фруктозы и глюкозы, которые являются основными компонентами меда, в составе этого природного лакомства можно обнаружить сотни биологические активных соединений. Это, в частности, аминокислоты, витамины, флавоноиды, разные ферменты, а так далее.Чем полезен мед для организма? Во-первых, он представляет собой отличный источник питания для кишечной микрофлоры, от правильного баланса которой зависит работа многих системы тела. Простая замена сахара на мед позволяет улучшить состояние кишечного микробиома и защититься от развития многих болезней в долгосрочной перспективе.Мед способен бороться с патогенными бактериями. Неудивительно, что народные целители часто используют мед для терапии бактериальных инфекций — такая практика существовала еще в Древнем Египте, где при помощи меда лечили кожные инфекционные болезни. Ученые говорят, что мед эффективно подавляет развитие более шестидесяти видов патогенных бактерий — например, золотистого стафилококка и фекального стрептококка.Мед помогает в лечении и профилактике болезней полости рта, а также эффективен при желудочных инфекциях. Невероятно, но мед может разрушать даже бактериальные пленки, устойчивые к лекарственному воздействию.