Жизнь без сна: как сократить продолжительность сна и увеличить его качество

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Уверена, что практически каждый человек, вне зависимости от образа жизни, был бы счастлив спать меньше и быть при этом бодрым и здоровым. К тому же свое драгоценное время можно тратить на что-то более интересное, чем многочасовое пребывание в положении лежа.Я уже давно подметила, что сон забирает энергию. Чем больше спишь, тем менее бодро себя чувствуешь. Но не у всех это происходит так же. Многие люди не высыпаются за более короткий период сна. Почему? Все индивидуально.У каждого человека свои потребности, привязанности, ритуалы и зависимости. На консультациях я разбираю их и рекомендую определенные действия для уменьшения количества сна. Проанализировав привычки моих пациентов, связанные со сном, я поняла, почему на сон некоторым людям нужно много времени.Разберем одну из причин. Для многих отдых начинается перед сном, а именно – лежать в мягкой постели. Ко мне пришли ассоциации - нежность, тепло и безмятежность. Под одеялом они чувствуют себя, как в утробе матери: тепло, мягко, темно, под защитой (оболочка-одеяло).Может, многим из нас хочется вернуть это состояние безмятежности? Некоторые даже принимают позу эмбриона во сне. Это ответная реакция нашего организма на весь тот стресс, который происходит за день. Чтобы восстановиться эмоционально, нам нужно пережить все эмоции, которые некогда прочувствовать в течение дня. Их слишком много. Сон – это лишь попытка наших тел (физического, эмоционального, ментального) избавиться от стресса, восстановить баланс энергий.Однако стресс – это не само явление, а наше отношению к чему-либо. Мы сами несем ответственность за то, что с нами происходит. Стресс – это результат нашей реакции.Как научиться снимать стресс? Это тема для другой статьи. Но лучше не доводить себя до такого состояния.Вторая причина долгого сна – это еда: тяжелая, токсичная, употребив которую, хочется спать. Выход, как и у моей пациентки в самом начале статьи, – комплексная чистка организма. Но только осознанная, с лечебным эффектом и последующим изменением питания. Либо постепенное изменение рациона на более легкую, простую для переваривания пищу.Итак, сон, его качество и продолжительность зависят от: ?· Эмоционального состояния. Чем больше стресса, тем больше организм хочет отдохнуть.· Информационной нагрузки. Чем больше информации необходимо усвоить в течение дня, тем больше загружен мозг и ему нужно расслабление.· Чистоты/загрязненности организма. Чем чище организм, тем меньше сна на восстановление здоровья ему нужно.· Качества и количества пищи. Чем легче и естественнее пища, тем меньше энергии требуется для самовосстановления организма во время сна.· Места, обстановки, атмосферы во время сна. Спокойная обстановка и отсутствие внешних раздражителей, таких как, например, стройка за окном, сирены, шум метро, лай собак и т.д., способствуют более качественному сну.· Физической нагрузки. Физическая активность должна быть в удовольствие: легкий бег, прогулки на свежем воздухе, йога, плавание, танцы дают больше шансов на качественный и короткий сон.Факторов, влияющих на продолжительность и качества сна, множество. Но все в наших руках. Хочешь стать более независимым от сна человеком, работай над собой.Что делать, чтобы меньше спать?Этот вопрос задает мне почти каждый, узнав о том, что я мало сплю и при этом чувствую себя прекрасно. Йоги всегда спали мало. Нам хватает от 20 минут глубокой медитации до нескольких часов качественного сна за сутки, чтобы чувствовать себя прекрасно.Несколько секретов-лайфхаков от Йогини, как не спать:Не ешь и не пей на ночь. Переходи на более легкое питание в течение дня.Учись входить в глубокую медитацию перед сном, чтобы проработать все эмоциональные переживания, происходившие в течение дня.Отслеживай свое эмоциональное состояние днем. Учись контролировать всплески эмоций, переживаний, негатива.Ограничь поток информации, идущий в твою сторону. По возможности следи за тем, чтобы она была обработана к концу дня, и не осталось нерешенных вопросов.Движение, физическая активность в течение дня дают мозгу возможность проработать всю еще не прошедшую обработку информацию, а телу – освободиться к ночи от стресса.Энергетические практики йоги с повышением вибраций также помогают в обработке информации и эмоций, освобождают от стресса, помогают чувствовать себя бодро.Попробуй найти интересное занятие на вечерние и ночные часы. Тогда, возможно, тебе и не захочется спать.Часто, если влюблен в кого-то, то о сне и не думаешь. Можно, конечно, и влюбиться, чтобы не спать. Но важно не забывать, что наше настроение создаем себе мы сами. Есть ты настрой не спать – не спишь. Все зависит от нас самих.