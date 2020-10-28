Новая таблетка, принимаемая перед сном, может навсегда избавить от храпа

Данное средство - AD109 - облегчает симптомы обструктивного апноэ во сне, которое вызывает сильный храп и остановки дыхание. Первичные испытания показали, что препарат способен облегчить состояние на 74%. Согласно статистике, обструктивное апноэ сна чаще всего встречается у мужчин старше 40 лет, и ожирение - один из основных факторов риска.Проблемы проявляются, когда мышцы, выстилающие дыхательные пути, расслабляются и схлопываются, прерывая дыхание. Иногда остановка дыхания может длиться несколько минут. Традиционно лечение включает изменение образа жизни, снижение веса, сокращение употребления алкоголя, сон на боку и использование системы поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях (маски, надеваемой на лицо во время сна, которая нагнетает воздух в легкие).AD109 содержит два активных лекарственных компонента. Первый - атомоксетин (уже используется для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей путем повышения уровня норадреналина, улучшающего концентрацию внимания). А, как считают разработчики, норадреналин также стимулирует высвобождение клеток, которые поддерживают мышцы дыхательных путей в хорошем состоянии.Второй компонент - оксибутинин. Его обычно назначают пациентам с недержанием мочи; он уменьшает силу спазмов в мышцах, контролирующих мочевой пузырь. Считается, что в горле и дыхательных путях оксибутинин воздействует на рецепторы, которые заставляют мышцы, контролирующие язык, сокращаться, эффективно удерживая его на месте, а не блокируя горло и вызывая храп.Разработчики AD109 ссылаются на исследование 2018 года, в рамках которого два эти препарата одновременно принимали 20 человек, страдающих от храпа. Положительный эффект проявился уже через одну ночь (число эпизодов прерывания дыхания сократилось на 74%, а уровень кислорода в крови повысился). Компания Apnimed объединила эти два лекарства в одной капсуле и запускает клинические испытания. Независимые эксперты отмечают: у компонентов лекарства есть и побочные эффекты. Так, оксибутинин может вызвать сухость глаз, спазмы желудка и сонливость, а атомоксетин связывался с депрессией и суицидальными мыслями.