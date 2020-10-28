Врачи рассказали о пользе и вреде для здоровья творог
Об этом в блоге пишут врачи.
Для тех, у кого нет заболеваний почек и нет лишнего веса, творог однозначно полезен и противопоказаний нет. Он улучшает пищеварение и работу нервной системы, а также укрепляет костную и хрящевую ткань. Еще этот продукт важно употреблять для поддержания иммунной системы.
Помимо этого, творог благоприятно сказывается на здоровье женщин. В его составе есть железо, фосфор, кальций - элементы, которые способствуют росту волос и ногтей, а также улучшают состояние кожи. Этот кисломолочный продукт помогает бороться с возрастным ослаблением костей, предотвращая развитие многих заболеваний, в частности остеопороза.
Суточный допустимый объем творога для здорового человека – не более 200 граммов.
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