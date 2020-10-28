Минздрав рекомендовал препараты с недоказанной эффективностью при лечении COVID-19

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Подход ведомства остался неизменным: в новой редакции рекомендаций для COVID-19 по-прежнему предлагают лечить сомнительными препаратами.В девятой версии Временных рекомендаций по новой коронавирусной инфекции Минздрав России выделяет шесть препаратов и их комбинаций, «которые могут быть использованы при лечении COVID-19». Для подавляющего большинства этих лекарств отсутствуют необходимые данные об эффективности и безопасности при терапии этой инфекции.Минздравовская шестеркаДля борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 Минздрав рекомендует фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин в сочетании с гидроксихлорохином, интерферон-альфа. Кратко вспомним, что известно об эффективности этих препаратов.РемдесивирСегодня это единственный препарат, который рекомендуют во всем мире. Эффективность его можно назвать скромной, многие ученые считают ее сомнительной. Это лекарство точно не помогает COIVID-19 средней тяжести. При тяжелом течении коронавирусной инфекции он, судя по всему, оно совершенно не улучшает шансы на выживание. Более раннее исследование, спонсированное производителем препарата, показало, что под действием ремдесивира симптомы болезни у тяжелых пациентов проходят в среднем на 4 дня раньше, чем у пациентов, которые получают стандартное лечение.«Фактически новая версия рекомендаций была написана под ремдисивир, который провалил последние масштабные исследования. Но в США ему тоже выдали полноценное маркетинговое разрешение, так что молодцы все», - сказал медицинский токсиколог, научный редактор журнала «Российские аптеки» Алексей Водовозов.ФавипиравирРоссийское исследование фавипиравира было опубликовано в конце августа. Согласно его результатам, на пятый день болезни коронавирус переставали выделять 62% пациентов с COVID-19 средней тяжести, которые получали препарат, и 30% пациентов, поучавших стандартную терапию. Переносимость лечения была нормальной. Ранее японское исследование продемонстрировало неубедительные результаты. В нестоящее время проводится несколько испытаний препарата.ГидроксихлорохинУже сравнительно давно известно, что знаменитый «препарат Трампа» не оправдал надежд. Он не помог ни одной из групп пациентов с COVID-19 и оказался неэффективным в профилактике инфекции. ВОЗ прекратила его исследование еще в июле в связи с очевидной неэффективностью. Комбинация этого препарата с азитромицином тоже не показала желаемого эффекта. Кроме того, у нее обнаружили опасные побочные эффекты.«Что касается гидроксихлорохина, то есть целая группа врачей, которые считают, что он эффективен для амбулаторного лечения. Но все адекватные исследования говорят о том, что гидроксихлорохин не только не помогает, он еще и вредит», - указал Водовозов. Он добавил, что из-за высокого спроса гидроксихлорохин практически исчез из оборота в России. Препарат жизненно необходим людям с аутоимунными патологиями, но его у них фактически отобрали. Таким образом, он используется там, где не надо и даже опасно, и не используется там, где надо.УмифеновирЭтот препарат хорошо известен россиянам под торговым названием «Арбидол». В рекомендациях прямо указано, что «отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности».Альфа-интерферонАльфа-интерферон сегодня никак нельзя назвать эффективным средством при COVID-19. Результаты маленького исследования этого препарата, которое было проведено в Китае, нельзя четко интерпретировать.«А вдруг поможет?»Алексей Водовозов в комментарии МедПорталу напомнил, что с самого начала пандемии в авторитетных медицинских журналах ученые заявляли, что даже в таких условиях мы не имеем права использовать лекарства из соображений «а вдруг поможет».«У нас должны быть подтверждения тому, что это безопасно, и что у него есть клинический эффект. Если он есть, мы можем закрыть глаза на некоторые побочные эффекты», - подчеркивает эксперт.«С точки зрения токсикологии меня в первую очередь интересует профиль безопасности лекарства. Фавипиравир не только неэффективен, у него целая гора побочных действий, начиная с тератогенного эффекта. Нужно в первую очередь доказать, что они безопасны, и мы не убиваем ими людей с COVID-19», - убежден Водовозов.