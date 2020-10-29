Повышенное давление: четыре напитка для его снижения

Употребление любого из этих четырех напитков может помочь снизить показатели высокого АД. В списке наиболее полезных – каркаде, напиток на основе чайного гриба.Повышенное кровяное давление может не иметь заметных симптомов, позволяя гипертонии длительное время оставаться необнаруженной. Но если это состояние не лечить, человек подвергается повышенному риску серьезных проблем, включая болезни сердца и почек. Кроме того, высокое кровяное давление может вызывать образование тромбов в артериях, ведущих к головному мозгу, провоцируя развитие инсульта.Контроль пищевых привычек является одним из важных условий для стабилизации давления, профилактики его колебаний, констатируют научные специалисты. Они советуют обратить внимание на четыре напитка, потребление которых способствует снижению повышенных показателей АД.Гранатовый сок. Проведенное в 2013 году исследование с участием людей, страдающих гипертонией, показало: ежедневное употребления пяти унций (150 мл) гранатового сока в течение двух недель может обеспечить заметное снижение параметров кровяного давления. Другие эксперименты демонстрировали аналогичные эффекты, особенно в отношении систолического, «верхнего», давления.Чай из гибискуса (каркаде). Его потребление может снижать как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Согласно обзору пяти исследований каркаде может поспособствовать снижению систолического давления более чем на 7 пунктов, диастолического – более чем на 3. Речь идет об употреблении 3 порций по 240 мл в день.Чайный гриб. Изготовленный с его использованием напиток (известен как комбуча) насыщает организм пробиотиками, антиоксидантами, витаминами. Эксперименты свидетельствуют, что комбуча способствует снижению концентрации «плохого» холестерина ЛПНП, а также вызывает повышение «хорошего» холестерина ЛПВП в крови. Подобные эффекты предотвращают формирование атеросклеротических наложений на стенках артерий и уменьшают риск целого ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы.Усиливает эффект напитка добавление в него куркумы – в таком варианте его пьют на Окинаве (Япония), регионе, известном самой высокой продолжительностью жизни.Напиток из шиповника. Плоды шиповника насыщены флавоноидами – растительными химическими веществами, помогающими организму избавляться от повседневных токсинов. Это в том числе дает эффект очищения кровеносных сосудов. Было установлено, что ежедневное употребление напитка, содержащего 40 граммов порошка шиповника, на протяжении шести недель ведет к снижению систолического артериального давления на почти 4 пункта.