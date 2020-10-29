Назван овощ, помогающий сбросить один килограмм за ночь

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Свекла помогает быстро очистить организм.Существует хороший способ убрать до 1 килограмма веса всего за одну ночь. И в этом может помочь один всем известный овощ — свекла.Полезные свойства свеклы известны с древних времен — где-то с 2000 г до н.э. Уже в те времена в Древней Персии свеклу знали как лекарственное растение. Предполагают, что на Руси свекла появилась в Х веке. На Русь свеклу завезли из Византии.Свекла — низкокалорийный овощ, в обычной столовой свекле — 49 ккал на 100 гр в вареном виде, в сыром — 43 ккал на 100 гр.Благодаря этому рецепту вы очистите кишечник от шлаков: клетчатка свеклы разбухнет, впитает их и выведет из организма.Итак, рецепт: 2 свеклы небольшого размера отварите, натрите на мелкой терке, добавьте немного оливкового масла холодного отжима или льняного масла. Съешьте свеклу на ужин и (важно!) запейте 1 стаканом тёплой воды. Утром вы потеряете 1 кг своего веса!Внимание! Не рекомендуется тем, у кого есть проблемы с кишечником.А вообще, свеклу здоровому человеку можно и нужно есть каждый день. Она улучшает процесс кроветворения, поэтому её рекомендуют больным анемией. Также этот целебный овощ способствует снижению «плохого» холестерина в крови, нормализует работу щитовидной железы, улучшает процесс метаболизма в организме и др. Кроме того свекла обладает противоопухолевым эффектом.Очищающими свойствами обладает и сок свеклы. Его можно смешивать с другими соками: яблочным, морковным, смородиновым и др, при этом разбавляя водой. Хранить сок в холодильнике не больше 2-х суток.Важно! Свекольный сок не рекомендуется употреблять сразу после приготовления, его нужно настоять минут 20, чтобы улетучились все жгучие эфиры.Сок из свеклы противопоказан при мочекаменной болезни, некоторых заболеваниях почек, гипотонии, подагре, ревматоидном артрите, язве желудка, остеопорозе. С осторожностью употребляйте сок при сахарном диабете.Не менее полезна ботва свеклы. Она богата витамином К (в 100 гр — около 300% суточной дозы этого витамина!), витамином А, С и др. элементами. Свекольную ботву используют только в свежем виде: её добавляют в салаты, супы, готовят ботвинью, голубцы, делают целебные настои.Листья свеклы полезны при сахарном диабете, атеросклерозе, хронических заболеваниях ЖКТ, для профилактики раковых болезней. При регулярном употреблении может улучшится зрение.Противопоказания: мочекаменная болезнь (в ботве содержится щавелевая кислота