Какие витамины рекомендуется принимать в профилактических целях

Поинтересовались, какие витамины надо пить взрослым «на всякий случай»О любви к витаминам в цифрахПо данным за прошлый год, продажи биодобавок в России выросли на 12% по сравнению с 2018 годом. На рынке БАДов преобладают продукты российского производства, причем наиболее дешевые из них – самые востребованные. Популярными на рынке остаются универсальные добавки, действующие на организм в целом. В эту категорию в том числе входят поливитаминные добавки. В США витамины и минералы также являются одними из самых распространенных добавок. Их принимают 48% и 39% взрослых, соответственно.Мультивитамины нужны?Результаты исследований противоречат друг другу. Одни говорят, что мультивитамины благотворно влияют на здоровье, другие – об их неэффективности. Совершенно точно одно: передозировка микроэлементов может быть опасной. Профилактическая служба США (U.S. Preventive Services Task Force) не поддерживает витаминные и минеральные добавки для предотвращения болезней.Витамины не заменят едуРазнообразная еда – лучший источник витаминов и минералов. Искусственная капсула может содержать большее количество микроэлементов, но отдельно от других составляющих питания они усваиваются хуже. В очередной раз это доказало недавнее исследование.Обнаружилось, что адекватное потребление витаминов А и К, магния, цинка и меди связано со снижением смертности от всех причин. Нюанс в том, что это оказалось справедливым только для питательных веществ из продуктов. Пищевые добавки с теми же микроэлементами не показали такого положительного эффекта.Когда точно надо принимать добавки?Дополнительный источник витаминов и минералов может потребоваться, если вы не в состоянии поддерживать разнообразное питание или у вас доказанный дефицит какого-либо элемента.Витамины и минералы в таблетках, каплях или инъекциях могут потребоваться:сидящим на низкокалорийной диете;ослабленным людям с плохим аппетитом;вегетарианцам или избегающим определенных продуктов по состоянию здоровья.Врачи могут прописать прием витаминов пациентам с некоторыми медицинскими проблемами. Например, с анемиями, остеопорозом или проблемами с желудочно-кишечным трактом. Чаще всего таким людям будут рекомендованы зарегистрированные медикаменты, а не пищевые добавки.Что стоит принимать для профилактики?Хотя добавки никогда не должны заменять здоровую пищу, некоторые элементы все-таки рекомендуется получать дополнительно.Фолиевая кислота (витамин B9)Американская ассоциация акушеров-гинекологов рекомендует всем женщинам репродуктивного возраста от 15 до 45 лет принимать фолиевую кислоту. Эту инициативу поддерживают CDC и Профилактическая служба США.Фолиевая кислота предотвращает опасные дефекты нервной системы у плода. Ее действие особенно необходимо в самые первые недели после зачатия, когда женщина может даже не подозревать о беременности.Большинству женщин предписано профилактическое количество фолиевой кислоты – 400 мкг в сутки. Более высокая дозировка витамина не станет защищать лучше, хотя врач может прописать больше из-за некоторых проблем со здоровьем.Витамин D (холекальциферол)Нельзя однозначно заявить, что холекальциферол надо принимать абсолютно всем. Но дефицит витамина D – очень распространенное явление. По некоторым оценкам, один миллиард человек во всем мире страдает от такого дефицита. Узнать наверняка, относитесь ли вы к этому миллиарду, можно по лабораторным анализам.Дефицит витамина D усиливает потерю костной массы, увеличивает риск переломов, провоцирует усталость и вызывает слабость в мышцах.Проблема в том, что, за исключением некоторых продуктов, таких как жирная рыба, витамин D трудно найти в обычном рационе. Большая часть витамина вырабатывается организмом под воздействием солнечного света. На его количество влияет и время пребывания на солнце, и сезон, и возраст, некоторые заболевания и состояния вроде ожирения. К тому же, чем севернее вы живете, тем вероятнее вам не хватает витамина D, особенно в зимние месяцы.Министерство здравоохранения Великобритании (PHE) рекомендует каждому взрослому принимать по 10 мкг холекальциферола (400 МЕ) ежедневно осенью и зимой. Национальный институт здоровья США (NIH) утверждает, что взрослому нужна дозировка в 15 мкг (600 МЕ) в день.Витамин B12Большинство людей получает достаточно витамина B12 из ежедневного рациона. Дополнительный прием рекомендуется людям старше 50, вегетарианцам и веганам. NIH предупреждает, что после пятидесяти лет усвоение витамина снижается, поэтому стоит подумать о добавках. Рекомендуемая доза – 2,4 мкг ежедневно. Ту же дозировку Национальный институт здоровья США советует тем, кто ограничивает употребление мясных продуктов.Дефицит витамина B12 вызывает слабость, запор, потерю аппетита и веса. Может появиться онемение и покалывание в руках и ногах, проблемы с равновесием и памятью.КальцийКальций, как и витамин D, важен для крепкого скелета. Хотя дефицит кальция встречается редко, его потребление ниже рекомендованных уровней может иметь негативные последствия для здоровья. В долгосрочной перспективе недостаточное потребление кальция может привести к остеопорозу.NIH сообщает, что в группе риска находятся женщины в постменопаузе, вегетарианцы и люди с непереносимостью лактозы или аллергией на коровье молоко. Рекомендуемая доза для взрослого – 1000 мг, и 1200 мг – для женщин после пятидесяти.«Организм не может обрабатывать более 500 миллиграммов кальция за раз. Если вы принимаете добавку с большим количеством, ваше тело должно что-то делать с избытком. Возможно, что более высокий уровень кальция в крови может вызвать образование тромбов или что кальций может откладываться вдоль стенок артерий и способствовать сужению кровеносных сосудов», – предупреждает Эрин Мичос, MD, заместитель директора отдела профилактической кардиологии в Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease.Учитывая, что взрослый старше пятидесяти лет за сутки получает от 600 до 700 мг кальция с пищей, добавить остается как раз не более 500 мг в день.Неразборчивый прием витаминов может навредитьНациональный институт здоровья США говорит о том, что прием витаминов в пределах рекомендуемых дозировок вряд ли навредит. Проблема в том, сегодня многие продукты питания дополнительно обогащают микроэлементами. Это значит, что вместе с едой мы и так получаем чуть больше, чем думаем. Если добавить витамины с минералами еще и в капсулах, вместо пользы можно заработать гипервитаминоз и проблемы со здоровьем.Кроме того, не все витамины полезны для всех. Известно, что витамин А токсичен для плода во время беременности. Также неизвестно, как пищевая витаминизированная добавка скажется на результатах некоторых анализов.Если уж принимать витамины для профилактики, стоит посоветоваться с врачом, которому вы доверяете. И лучше выбирать зарегистрированные препараты, чтобы пищевые добавки не сыграли с вами злую шутку.