Выбирать углеводы нужно правильно.Люди, которые хотят похудеть, зачастую исключают из своего рациона якобы плохие углеводы. Однако эксперт по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел говорит, что они очень важны для здоровья.Она назвала пять признаков, указывающих на недостаток углеводов в организме.Усталость и слабость. Если организму не хватает глюкозы, ему недостаёт самого важного поставщика энергии. Уровень сахара в крови падает, человек чувствует усталость и слабость.Тяга к еде. Нестабильный уровень сахара в крови вызывает тягу к еде.Неприятный запах изо рта. Если в организме не хватает углеводов, он начинает преобразовывать в них жировые запасы. Затем он переходит в состоянии кетоза и начинает выделять химические соединения – кетоны – через рот, из-за чего и появляется неприятный запах изо рта.Жалобы на пищеварение. В отличие от продуктов с высоким содержанием жиров и белков, продукты, богатые углеводами, обычно содержат много клетчатки. Это необходимо для нормального пищеварения. Недостаток клетчатки приводит к запорам.Головная боль и недостаток концентрации. Чтобы снабжать мозг энергией, организму нужна глюкоза. Если её нет, человек часто не может сосредоточиться. Кроме того, падение уровня сахара в крови часто приводит к головным болям.