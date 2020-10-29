17% пациентов, вылечившихся от COVID-19, продолжают распространять вирус
Пациенты, у которых не прошли респираторные симптомы, особенно боль в горле и насморк, имели больше шансов получить новый положительный результат теста. Это говорит о том, что сохранение этих двух симптомов не следует недооценивать, они должны учитываться у всех пациентов, считающихся вылечившимися от COVID-19.
В исследование был включен 131 пациент, которые соответствовали критериям Всемирной организации здравоохранения для отмены карантина. Новый тест ПЦР был проведен при поступлении в отделение неотложной помощи. 22 (16,7 процента) пациентов снова дали положительный результат. Ни у одного человека не было температуры, все сообщили об улучшении своего общего клинического состояния.
«Наши результаты показывают, что значительная часть выздоровевших пациентов с COVID-19 все еще может быть бессимптомным носителем вируса», - сообщает доктор Франческо Ланди, глава исследования.
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