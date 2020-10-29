Удивительные свойства доступной пищи: морская капуста

Водоросли содержат мало калорий, жиров и холестерина. Они полны необходимых витаминов и минералов, что делает их одним из самых полезных для здоровья продуктов.Причины есть водорослиБогаты йодом. Морские водоросли - один из лучших источников йода, который они поглощают из морской воды. Йод - важный минерал, необходимый для правильного роста и выработки гормонов. По этой причине беременным женщинам и кормящим мамам следует стремиться увеличить потребление йода.Контролируют вес. Предыдущие исследования показали, что употребление в пищу морских водорослей может помочь уменьшить накопление жира.Поддерживают пищеварение. Клетчатка морских водорослей поддерживает правильное пищеварение. Морские водоросли также обладают мягким слабительным действием, которое помогает облегчить запор.Поддерживают здоровье полости рта. Они могут быть полезны для наших зубов. Считается, что экстракт морских водорослей защищает от кариеса и воспаления десен. Морские водоросли также помогают защитить ротовую полость от вредных бактерий, которые в противном случае могли бы вызвать инфекции полости рта.Замедляют старение кожи. Питательные вещества, аминокислоты и антиоксиданты, содержащиеся в морских водорослях, работают вместе, питая кожу и защищая ее от воспалений, чрезмерного воздействия солнца и вредного воздействия загрязнителей окружающей среды. Со временем морские водоросли также могут помочь минимизировать признаки старения.Укрепляют кости. Морская капуста богата кальцием и магнием, которые являются важными минералами для здоровья костей.Поддерживают оптимальное здоровье сердца. Водоросли обладают мощным действием по снижению холестерина, что в долгосрочной перспективе защищает сердце. Они помогают улучшить кровообращение, чтобы предотвратить высокое кровяное давление, основной фактор риска инсульта и сердечной недостаточности.