Медикам запретили говорить о коронавирусе

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Министерство здравоохранения разослало соответствующий документ всем подведомственным учреждениям.Теперь врачи, медсестры и все остальные сотрудники больниц и других медицинских учреждений не имеют права ни слова сказать о ситуации с коронавирусом. Запретительный документ подписан лично министром Михаилом Мурашко и разослан руководителям учреждений подведомственных министерству здравоохранения Российской Федерации и главным внештатным специалистом Минздрава России.Вся информация должна быть предварительно согласована с ведомством. Минздрав оправдывает появление документа перегрузкой населения малополезной информацией. Большое количество различных мнений, прогнозов и рекомендаций, которые появляются в СМИ на тему коронавируса, мешает практикующим врачам и широкому кругу лиц понять, каким из них стоит следовать.«Кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то — говорит, что лекарства не существует, другие рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при бактериальных осложнениях COVID-19. Различные организации и ассоциации стали публиковать свои методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава», — приводит пресс-служба ведомства слова помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.Общественность связывает появление документа с ухудшающейся ситуацией по коронавирусу, отсутствии возможности оказывать своевременную и квалифицированную помощь больным из-за перегруза больниц и всей системы здравоохранения, о которой криком кричат медики, знающие об этом изнутри.Последней каплей для терпения высокопоставленных чиновников стала массовая смерть больных коронавирусом в больнице Ростова-на-Дону, получившая широкий резонанс в СМИ.По факту проводится проверка, но по предварительным данным причиной называются перебои в подаче кислорода. Погибшие не могли дышать самостоятельно и попросту задохнулись.Донские власти сначала попытались объявить случившееся фейком, а теперь стараются найти виноватых среди дежурившего в ту роковую ночь персонала. Одним из врачей был молодой анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров.27-летний врач, прекрасно знающий, чем может для него все закончиться, обнародовал подробности случившегося с указанием времени перебоев в подаче кислорода и последовавших затем смертей пациентов.Сейчас у Артура Топорова подтвержден коронавирус, и он находится дома. Молодой специалист сообщает, что его уже предупредили о грядущих проблемах на работе за его излишнюю откровенность.