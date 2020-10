Ультразвуковое исследование показало, как коронавирус влияет на сердце

Своевременная диагностика даст возможность вовремя назначить нужное лечение пациентам с наибольшим риском осложнений.Повреждение миокардаМиокард (сердечная мышца) может повреждаться вследствие воспаления или нарушения его кровоснабжения. Биомаркер повреждения миокарда – повышение уровня белка тропонина в крови. Это состояние встречается при инфаркте или миокардите. Но такие диагнозы врачи ставят только если присутствие биомаркера сопровождается симптомами этих болезней. Если симптомов нет, речь идет просто о повреждении.Повреждение миокарда при COVID-19Ранее было известно, что при COVID-19 может развиваться повреждение миокарда. В марте 2020 года мы рассказывали, что китайские ученые обнаружили его почти у 20% госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Он связано с увеличением риска смерти инфицированных. Каким образом коронавирус повреждает миокард, практически не изучено.В новом исследовании ученые фокусировались на данных УЗИ сердца пациентов с COVID-19, у которых инфекция вызвала повреждение миокарда. Их работа была опубликована в Journal of the American College of Cardiology.Какие патологии демонстрировало УЗИ сердцаУченые проанализировали данные УЗИ сердца 305 человек, госпитализированных по поводу COVID-19. Повреждение миокарда (высокий уровень тропонина) было у 190 из них. Исследователи обнаружили следующие тревожные УЗИ-симптомы у этих пациентов:нарушение работы правого желудочка (может быть связано с дыхательной недостаточностью и эмболией легочной артерии) – у 26,3%;локальные нарушения движений стенки левого желудочка (признак инфаркта) – у 23,7%;диффузная дисфункция левого желудочка (признак сердечной недостаточности и миокардита) – у 18,4%;жидкость в полости перикарда, внешней оболочки сердца (может затруднять сокращения сердца) – у 7,2%.Опасно ли это?Оказалось, что у пациентов с повреждением миокарда и этими УЗИ-симптомами существенно увеличен риск смерти. Анализ смертности показал:пациенты без повреждения миокарда умирали в больнице в 5,2% случаев,пациенты с повреждением миокарда – в 18,6%,пациенты с повреждением миокарда, у которых были обнаружены патологии при УЗИ сердца – в 31,7%.Ученые считают, что УЗИ сердца – надежный инструмент для выявления пациентов с наибольшим риском осложнений со стороны сердца при COVID-19.«Ранее выявление структурных нарушений поможет врачам назначить более подходящее лечение, включая антикоагулянты, госпитализированным и выписанным пациентам», - считает Валентин Фустер (Valentin Fuster) соавтор исследования, главный врач Больницы Маунт Синай.