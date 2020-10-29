Грязный воздух делает людей беззащитными перед COVID-19

Анализ показал: примерно 15% жертв COVID-19 связаны с загрязнением воздуха. И это в особенности актуально для Восточной Азии и Европы. В отчете специалистов говорится: "Когда люди вдыхают загрязненный воздух, мельчайшие частицы из него проникают через легкие в кровеносные сосуды, вызывая воспаления и клеточный стресс. В результате повреждается внутренняя выстилка артерий, они сужаются и теряют эластичность. Нечто похожее происходит и тогда, когда коронавирус тем же путем проникает в организм".Выводы делались по итогу анализа статистики распространенности загрязняющих веществ в воздухе крупных городов и статистики смертности от COVID-19 в первой половине 2020 года. К примеру, в Чехии с загрязнением воздуха было связано около 29% смертей от COVID-19, а в Китае, Германии, Швейцарии и Бельгии - 20-25%. В городах Восточной и Южной Азии показатель доходил до 35-40%. А вот меньше всего пострадали жители Новой Зеландии, Австралии и Израиля (1%, 3% и 6% соответственно). Для России показатель составлял 10-20% в зависимости от уровня промышленного развития региона.По мнению ученых, загрязняющие частицы и соединения в воздухе повышают активность рецепторов ACE2 на поверхности клеток легких, которые коронавирус использует для проникновения в тело. Загрязнение воздуха само по себе опасно (официально оно убивает около 7 миллионов человек в год), а в этом случае степень вреда увеличивается еще больше.