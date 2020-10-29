Употребление в пищу определенных продуктов усиливает защиту от коронавируса, подтверждают специалисты. Например, с этой целью полезно есть яйца, печень трески.О том, что существуют продукты, которые усиливают защиту от коронавируса, рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание», диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.Эксперт сообщила, что такую функцию осуществляют продукты, являющиеся источниками витаминов А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, селена, железа. Все эти вещества эффективно укрепляют иммунитет.Витамины A и D. Специалист подчеркнула, что витамин D поддерживает выработку специфических антимикробных белков в слизистых оболочках органов дыхания, его недостаток ослабляет иммунитет, усиливает подверженность респираторным инфекционным заболеваний.«Витамином D богаты яичный желток, рыба, сливочное масло, печень трески. Ежедневное употребление последней по 10-15 граммов способно покрыть суточную потребность в витаминах A и D», - поделилась Бурляева.Витамин E. Эффективен как естественное средство защиты организма от инфекций. Его источники – орехи, подсолнечное масло. По словам медика, две столовые ложки такого масла «полностью удовлетворяют суточную потребность в витамине».Витамин C. Ученый посоветовала употреблять следующие богатые им продукты: шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец.Цинк. Чтобы получать важный для иммунитета минерал, полезно говяжью и куриную печень, сыр, орехи.Селен. Его содержат печень, творог.Однако важно не только употреблять продукты, которые усиливают защиту от коронавируса. Врач, помимо этого, призвала следить за балансом белков, жиров и углеводов.