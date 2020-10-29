Томатный сок против заболеваний сердца - исследование ученых
Они создали группу из 297 женщин и 184 мужчины, которая в течение одного года употребляла томатный сок в неограниченных количествах.
"Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", - утверждают учёные.
Итоговые результаты эксперимента показали, что у 94 испытуемых с гипертонией снизилось кровяное давление, а у 125 участников уменьшился уровень плохого холестерина. Учёные пришли к выводу, что употребление томатного сока положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе человека.
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