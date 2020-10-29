Ученые разработали пластырь, лечащий «разбитые» сердца
Ке Ченг и его коллеги ранее разработали относительно простой в изготовлении предварительно васкуляризованный сердечный пластырь, который содержал сконструированные микрососуды в фибриновом геле с добавлением сердечных стромальных клеток. При имплантации крысам после инфаркта миокарда клетки в пластыре секретировали факторы роста, которые заставляли сердечную мышцу и кровеносные сосуды расти.
После ученые имплантировали сердечный пластырь крысам, недавно перенесшим сердечный приступ. Четыре недели спустя крысы с пластырем имели меньше рубцовой ткани, увеличили сердечную мышцу и улучшили насосную функцию сердца по сравнению с крысами, не получавшими соответствующее лечение. Аналогичные эффекты были обнаружены и при проверке на свиньях.
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