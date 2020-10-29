Онкоиммунолог рассказал о связи между ожирением и раком простаты

Рак простаты и рак молочной железы чаще развиваются у людей с ожирением, так как лишняя жировая ткань способствует росту гормонально зависимых злокачественных опухолей. Об этом рассказал аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев из семейного медицинского центра.Ранее исследователи из Лондонского университета Брунеля заявили, что лишний вес может защищать от развития рака простаты и молочной железы. Даниил Щепеляев прокомментировал это и отметил, что опухоли предстательной и молочной желез являются гормонально зависимыми, поэтому чаще развиваются как раз при ожирении."Жировая ткань содержит рецепторы женских и мужских половых гормонов. И ожирение, безусловно, является фактором, который не только увеличивает вероятность развития рака простаты и груди, но и делает его лечение более сложным", — пояснил специалист.Повышенный объем жировой ткани, как добавил Щепеляев, представляет опасность еще и потому, что в жире могут накапливаться потенциально опасные химические соединения с мутагенным и канцерогенным действием. В общем, лишний вес в любом случае является фактором, который вызывает обеспокоенность у онкологов, поэтому говорить о том, что жир защищает от рака, ни в коем случае нельзя.