Врач советует есть сало для профилактики коронавируса

Хотя сало не помогает вылечить COVID-19, врач советует употреблять его в качестве натурального средства профилактики заражения коронавирусом.В интервью врач диетолог и генетик Людмила Гончарова посоветовала есть сало для профилактики коронавируса. Специалист сообщила, что потребление свежего сала помогает укрепить иммунитет и улучшает защиту организма от разных болезней, включая коронавирусную инфекцию.По словам Гончаровой, следует съедать не более 50 граммов сала в день.«Нужно взять листовой салат, любую зелень, нарезать сало тоненькими слайсами, добавить его в салат. Сбрызнуть оливковым, конопляным или льняным маслом, добавить специй, соли по вкусу – и можно употреблять», - поделилась диетолог рецептом.Эксперт подчеркнула, что в холодное время года организм нуждается в определенных дозах жирах – они поддерживают его защитные функции, обеспечивают энергией, которая нужна для функционирования иммунной системы. Кроме того, жир способствует лучшему усвоению витаминов, в том числе А и Е, укрепляющих иммунитет.Врач заметила, что жарить сало нельзя – нагревание до температуры выше 40 градусов лишает его полезных свойств.