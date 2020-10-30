Три напитка, которые уменьшают пристрастие к сладкому при диабете

Пристрастие к сладкому при диабете является одним из самых трудных испытаний, но эти три напитка могут эффективно ее уменьшать.При диабете нужно внимательно следить за тем, какие напитки присутствуют в рационе, ведь многие из них могут негативно влиять на уровень сахара в крови, способствовать его всплескам.«Разнообразные напитки сегодня содержат дополнительные сахара и углеводы, способные резко поднять концентрацию глюкозы в крови, что очень вредно при диабете», - предупреждают эксперты портала Times Now.Три напитка, рекомендуемые ими, напротив, способствуют лучшему контролю гликемии. Но что особенно важно, их питье уменьшает пристрастие к сладкому, с которым часто приходится бороться при диабете.Вода с добавлением натуральных ароматизаторов. Употребление воды с добавлением в воду цельных фруктов, особенно цитрусовых, (лайма, лимона или апельсина), является здоровым способом побороть тягу к сладкому, констатируют эксперты. Такая добавка придает напитку приятный вкус, помогающий погасить острое желание полакомиться чем-то сладким.Помимо этого, очень полезно добавлять в воду мякоть алоэ вера – имеются данные о том, что ее потребление в этом варианте может содействовать снижению уровня глюкозы в крови натощак и гемоглобина A1c.Кофе. Исследования показывают, что употребление 2-3 чашек кофе в день улучшает показатели содержания сахара в крови, повышая чувствительность клеток к инсулину, и хорошо помогает бороться с повышенным аппетитом, включая пристрастие к сладкому. Его потребление признается учеными одним из лучших естественных методов профилактики диабета 2 типа. Что важно: кофе не должен содержать сахара и других углеводных добавок.Травяной чай. Листья некоторых растений могут придавать напиткам сладковатый вкус, не влияя на уровень сахара в крови. Например, такой способностью обладает солодка (лакрица). Исследование на грызунах, болеющих диабетом, показало: получение экстракта солодки влияет на уменьшение глюкозы в крови. Специалисты считают, что при диабете у людей солодку можно использовать как безопасный диетический подсластитель, в том числе готовя с ее добавлением напитки. Их питье также будет полезным, если понадобиться обуздать пристрастие к сладкому.