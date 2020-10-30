Эпидемиолог рассказала, когда заболевший коронавирусом наиболее заразен

Человек с коронавирусной инфекцией нового типа наиболее заразен в течение двух дней до появления симптомов, а также в первый день болезни. При этом, больной становится заразным еще за три-четыре дня до первых симптомов — рассказала профессор Наталья Пшеничная, замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора."Период, когда человек с COVID-19 максимально заразен — это два дня до появления симптоматики, а также первый день, когда заболевание приобрело выраженную форму. Но человек может быть заразным и за три-четыре дня до появления первых симптомов. Или даже за семь дней, но это редкость", — отметила эпидемиолог Наталья Пшеничная, добавив, что в более поздние сроки вероятность передачи коронавируса значительно снижается.Коронавирусная инфекция, как уточнила специалист, распространяется в основном воздушно-капельным способом. Например, во время разговора, когда при каждом выдохе в пространство вокруг зараженного выделяется несколько сотен патогенных частиц."Защитные медицинские маски — это самый простой и действенный инструмент для профилактики болезни. Если зараженный человек носит маску, то он не распространяет вирусные частицы и не инфицирует окружающих", — объяснила эпидемиолог.