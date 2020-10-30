Названа допустимая доза алкоголя без повышения риска инсульта

Потребление алкоголя повышает риск инсульта, если регулярно злоупотреблять его дозой, но какое количество выпивки является допустимым и не грозит опасным для жизни нарушением?На этот вопрос ответил российский медик, заместитель главного врача ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова Михаил Гиляров. Он стал участником конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября. В своем выступлении врач назвал допустимую дозу алкоголя, не повышающую риска инсульта, подчеркнув, что это весьма умеренное количество.«Дозы реально очень маленькие – взрослому мужчине где-то 140 граммов алкоголя, то есть, грубо говоря, половина бутылки пива в день, не более того», - уточнил врач.Гиляров добавил, что допустимая доза алкоголя без повышения риска инсульта для женщин ещё меньше – они должны употреблять вдвое меньше, чем для мужчин.Врач конетатировали, что превышение названных норм увеличивает риск развития инсульта. Он убежден, что «если человек совсем не употребляет алкоголь, то не надо начинать даже в малых дозах».