Один из лучших напитков для защиты от развития диабета 2 типа

Одним из лучших напитков для предотвращения повышенного уровня сахара в крови и диабета 2 типа является кофе, считают научные специалисты.Диабет является серьезным хроническим заболеванием, усложняющим повседневную жизнь и повышающим риск развития опасных осложнений. Развитие данного заболевания связано с нарушениями, происходящими в процессах выработки поджелудочной железой гормона инсулина или в реакциях организма на него. Инсулин определяет, как клетки нашего тела могут усваивать глюкозу (сахар) из потребляемых продуктов и напитков. Неблагоприятные изменения, связанные с ним, способствуют тому, что сахар начинает накапливаться в кровотоке, становясь хронически высоким.Ученые пришли к выводу, что кофе является одним из лучших напитков для защиты от развития диабета 2 типа. Согласно данным, полученным исследователями Университетского медицинского центра в Нидерландах, три чашки кофе в день снижают риск развития диабета 2 типа на 42%.Специалистами были проанализированы данные более 40 тысяч человек, собиравшиеся в течение 10 лет. К финалу проекта 918 участников заболели диабетом 2 типа. Авторы констатировали, что потребление кофе было обратно пропорционально количеству тех, у кого развился диабет.Эффект напитка они объясняют действием кофеина, который повышает чувствительность клеток организма к инсулину. Помимо того вещества полифенолы, содержащиеся в кофе, обладают выраженным антиоксидантным действием, помогают предотвратить воспалительные процессы, влияющие на проблемы с поджелудочной и развитие диабета. Вдобавок кофе содержит магний – высокий уровень этого вещества ассоциируется с более низкой частотой развития диабета 2 типа.Эксперты-диабетологи подчеркивают, что речь идет прежде всего о потреблении «чистого» кофе, не содержащего углеводных и калорийных добавок – сахара, сиропов, сливок. Многие виды кофе, подающиеся сегодня заведениями общепита, могут лишь вызывать проблемы со скачками сахара в крови, которых диабетики пытаются избежать, предупреждают они.Данной категории пациентов медики рекомендуют также следующие напитки – простую воду, простое молоко, чай без добавления сахара.