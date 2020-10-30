Чеснок и имбирь не обладают суперсилой против вирусов

В народе широко распространен миф о том, что чуть ли не лучшими натуральными средствами для борьбы с вирусами являются чеснок и имбирь. Однако эксперты так не считают.По словам врача-иммунолога аллерголога Марины Аплетаевой, в луке, чесноке и имбире, действительно, есть довольно много веществ, способных сражаться с микробами. Но это делает их великолепным антибактериальными средствами, а не противовирусными. Для защиты от вирусов эти продукты не подходят. Кроме того, для получения оптимального эффекта люди должны употреблять имбирь, лук и чеснок в очень небольших количествах и регулярно. Если же увеличить дозу, то это может привести к серьезным проблемам и для здоровья, как рассказал эксперт в интервью «Федеральному агентству новостей».К примеру, если люди слишком активно налегают на имбирь, который практически исчез из продаж весной этого года на пике первой волны, то это может вызвать раздражения в организме, спровоцировать гастрит и воспалительные процессы вроде язвы желудка. А они ослабляют иммунную систему, что опасно, если учитывать риск заражения коронавирусом. Вчера Россельхознадзор заявил о росте импорта имбиря и чеснока в Россию, который весной нынешнего года вырос на 36%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Чеснок, имбирь и лук применяются человечеством в качестве защиты от различных болезней и общеукрепляющих средств веками. Это так называемое «бабушкино средство», эффективность которого проверена на многих поколениях. Однако не следует перебарщивать в стремлении обеспечить защиту себе и близким за счет данных продуктов. Только умеренность поможет получить желаемый эффект